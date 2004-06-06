Разработка каталога сайтов с разделами по категориям, возможностью регистрации пользователей и модификации информации. Реализация интерфейса для администраторов с функциями проверки и управления данными. Включение системы поиска и статистики по сайтам, а также автоматическое обновление информации. Обеспечение быстродействия и минималистичного дизайна.