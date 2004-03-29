Ищется специалист для разработки корпоративного сайта компании-интегратора IT систем. Необходимо создать 4-5 страниц с простым и технологичным дизайном, используя Flash. Обязательно знание английского языка и хорошие навыки работы в Photoshop. Креативный подход и развитая фантазия являются обязательными требованиями.
Создание сайтов
Разработка разнообразных сайтов
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