Разработка сайта

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Закрытнет заявок337 просмотров

Приветствую!

Есть проект, для реализации которого нужны удаленные программисты, верстальщики и дизайнеры.

Требования к программистам. Обязательно:

+ Perl - гуру (mod_perl);

+ SQL - мастер;

+ Unix - продвинутый пользователь.

Желательно HTML::Mason, ООП, HTML, JavaScript, опыт участия в крупных проектах, разработках CMS.

Требования к верстальщикам:

+ Умение работать в потоке. Опыт работы в крупной дизайн-студии;

+ Отличное знание HTML и CSS;

+ Отличное знание специфики браузеров;

+ Знание JavaScript, языка Perl.

Если у кого есть опыт, желание и свободное время - пишите.

С уважением,

Олег

CSSHTMLJavaScriptSQL
21 год назад
vbob
46 лет
21 год в сервисе
Был
18 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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