Приветствую!

Есть проект, для реализации которого нужны удаленные программисты, верстальщики и дизайнеры.

Требования к программистам. Обязательно:

+ Perl - гуру (mod_perl);

+ SQL - мастер;

+ Unix - продвинутый пользователь.

Желательно HTML::Mason, ООП, HTML, JavaScript, опыт участия в крупных проектах, разработках CMS.

Требования к верстальщикам:

+ Умение работать в потоке. Опыт работы в крупной дизайн-студии;

+ Отличное знание HTML и CSS;

+ Отличное знание специфики браузеров;

+ Знание JavaScript, языка Perl.

Если у кого есть опыт, желание и свободное время - пишите.

С уважением,

Олег