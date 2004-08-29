Добрый день! Продолжим поиск профессионалов. Прорабатываемая нами архитектура (уже при старте 12 машин различной функциональности) будет легко масштабироваться и будет способна держать нагрузки до десятков миллионов хитов в сутки. Есть шанс построить все с нуля и ...