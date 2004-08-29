Добрый вечер! Расширяю команду, ищу удаленных специалистов. Как серьезное программирование, разработка движков, так и небольшие задачи. Требование - обязательное знание perl, крайне желательно - mod_perl. Опыт работы с каким-либо шаблонизатором. С чем придется работать - HTML::Mason, серьезные ...
- $2500Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Добрый день! Продолжим поиск профессионалов. Прорабатываемая нами архитектура (уже при старте 12 машин различной функциональности) будет легко масштабироваться и будет способна держать нагрузки до десятков миллионов хитов в сутки. Есть шанс построить все с нуля и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Приветствую! Есть проект, для реализации которого нужны удаленные программисты, верстальщики и дизайнеры. Требования к программистам. Обязательно: + Perl - гуру (mod_perl); + SQL - мастер; + Unix - продвинутый пользователь. Желательно HTML::Mason, ООП, HTML, JavaScript, ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт19 лет назад
Приветствую! Есть проект, для реализации которого нужны удаленные программисты, верстальщики и дизайнеры. Требования к программистам. Обязательно: + Perl - гуру (mod_perl); + SQL - мастер; + Unix - продвинутый пользователь. Желательно HTML::Mason, ООП, HTML, JavaScript, опыт участия в крупных проектах, ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт19 лет назад