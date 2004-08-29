vbob

Бунин Олег vbob

 
45 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Специализируюсь на разработке сложных, высоконагрузочных проектов.

  • Нужны perl-разработчики / 3

    $2500

    Добрый вечер! Расширяю команду, ищу удаленных специалистов. Как серьезное программирование, разработка движков, так и небольшие задачи. Требование - обязательное знание perl, крайне желательно - mod_perl. Опыт работы с каким-либо шаблонизатором. С чем придется работать - HTML::Mason, серьезные ...

    HTMLPerl
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Perl-разработчик (perl-гуру)

    $2500

    Добрый день! Продолжим поиск профессионалов. Прорабатываемая нами архитектура (уже при старте 12 машин различной функциональности) будет легко масштабироваться и будет способна держать нагрузки до десятков миллионов хитов в сутки. Есть шанс построить все с нуля и ...

    Perl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка сайта (2)

    $1000

    Приветствую! Есть проект, для реализации которого нужны удаленные программисты, верстальщики и дизайнеры. Требования к программистам. Обязательно: + Perl - гуру (mod_perl); + SQL - мастер; + Unix - продвинутый пользователь. Желательно HTML::Mason, ООП, HTML, JavaScript, ...

    JavascriptHTMLCSSPerl
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Разработка сайта

    Приветствую! Есть проект, для реализации которого нужны удаленные программисты, верстальщики и дизайнеры. Требования к программистам. Обязательно: + Perl - гуру (mod_perl); + SQL - мастер; + Unix - продвинутый пользователь. Желательно HTML::Mason, ООП, HTML, JavaScript, опыт участия в крупных проектах, ...

    JavascriptHTMLCSSPerl
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    19 лет назад