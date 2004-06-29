Требуется разработать виртуальную картинную галерею для нескольких десятков авторов. Включить функцию регистрации зрителей и возможность сортировки картин по различным критериям. Проект должен быть выполнен под ключ, с учетом всех современных требований к функционалу и дизайну.
Инвестиционный фонд
Требуется создать скрипт инвестиционного фонда
как это теоретически выглядит -
внешний вид - КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн (за качество отдельная доплата)
Дизайн должен быть на шаблоне, чтобы в последствие его легко можно было обновлять иили перерисовывать
пользовательская часть:
1) регистрация
2) возможность пополнения счета через e-gold, evocash, intgold
3) выбор программы интвестирования
4) возможность включавыключать опцию накопления (реинвеста) прибыли
5) вывод средств
админ-панель
1) полная навигация в списке юзеров с возможность полного редактирования всех данных любого юзера и т. п.
2) включениевыключение гейтов для вводавывода денег из системы
3) создание программ инвестирования (ежедневная, еженедельная, ежемесячная и т. д.)
4) полная история всех операций в системе
5) управление реф системой
6) рассылка новостей
7) изменение тескта на страницах сайта
Реализация - предпочтительнее на PHP+MySQL но вцелом на выбор разработчика
Деталей которые необходимо реализовать ОЧЕНЬ много (выше изложен сам костяк функционирования системы)
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