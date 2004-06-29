Инвестиционный фонд

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок257 просмотров

Требуется создать скрипт инвестиционного фонда

как это теоретически выглядит -

внешний вид - КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн (за качество отдельная доплата)

Дизайн должен быть на шаблоне, чтобы в последствие его легко можно было обновлять иили перерисовывать

пользовательская часть:

1) регистрация

2) возможность пополнения счета через e-gold, evocash, intgold

3) выбор программы интвестирования

4) возможность включавыключать опцию накопления (реинвеста) прибыли

5) вывод средств

админ-панель

1) полная навигация в списке юзеров с возможность полного редактирования всех данных любого юзера и т. п.

2) включениевыключение гейтов для вводавывода денег из системы

3) создание программ инвестирования (ежедневная, еженедельная, ежемесячная и т. д.)

4) полная история всех операций в системе

5) управление реф системой

6) рассылка новостей

7) изменение тескта на страницах сайта

Реализация - предпочтительнее на PHP+MySQL но вцелом на выбор разработчика

Деталей которые необходимо реализовать ОЧЕНЬ много (выше изложен сам костяк функционирования системы)

MySQLPHP
21 год назад
astashkov
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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