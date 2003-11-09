Портал моментальных WM лотерей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок354 просмотра

Требуется:

1. создать дизайн портала моментальных лотерей

2. настроить скрипты лотерей (наподобие, wm-loto.net)

3. создать flash баннеры 468х60, 100х100 и .gif баннеры 468х60, 100х100

21 год назад
Skoda
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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