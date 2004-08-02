Автоматическая раскрутка сайтов - CAP

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка259 просмотров

Требуется автоматическая система раскрутки сайта аналогичая системе http://www.raskrutim.ru

21 год назад
badya
МЕГА 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

Saturn
38 лет
22 года в сервисе
Был
9 лет назад
21 год назад
$75
14 дней

Заявки фрилансеров

Saturn
38 лет
22 года в сервисе
Был
9 лет назад
21 год назад

  • Похожие заказы

  • Атоматическая раскрутка сайтов - CAP

    $12

    Ищется разработчик для создания автоматической системы раскрутки сайтов, аналогичной raskrutim.ru. Проект включает создание сайтов «под ключ». Ожидается высокое качество и функциональность системы.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Разработка сайта (2)

    $1000

    Требуются удаленные программисты и верстальщики для проекта по разработке сайта «под ключ». Программисты должны быть специалистами в Perl, SQL и Unix. Верстальщики должны иметь опыт работы в крупных дизайн-студиях, знать HTML, CSS и JavaScript. Опыт участия в крупных проектах будет преимуществом.

    CSSHTMLJavaScriptSQL
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Разработка сайта

    Требуются удаленные программисты, верстальщики и дизайнеры для проекта по разработке сайтов под ключ. Программисты должны быть специалистами в Perl, SQL и Unix. Верстальщики должны хорошо знать HTML, CSS и специфику браузеров. Опыт работы в крупных проектах будет преимуществом.

    CSSHTMLJavaScriptSQL
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Инвестиционный фонд

    $300

    Требуется разработать скрипт инвестиционного фонда с качественным дизайном. Пользовательская часть включает регистрацию, пополнение счета, выбор программ инвестирования и вывод средств. Админ-панель должна иметь полную навигацию по пользователям, управление программами инвестирования и историю операций. Реализация предпочтительна на PHP и MySQL, но возможен выбор технологии разработчика.

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Виртуальная картинная галерея

    $100

    Требуется разработать виртуальную картинную галерею для нескольких десятков авторов. Включить функцию регистрации зрителей и возможность сортировки картин по различным критериям. Проект должен быть выполнен под ключ, с учетом всех современных требований к функционалу и дизайну.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Веб-сайт

    $250

    Задача заключается в разработке веб-сайта с каталогом и другими разделами. Необходимо использовать существующий дизайн и верстку, акцент на программирование с применением системы управления контентом.

    Сайты «под ключ»44 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Web-сайт

    $250

    Разработка веб-сайта с каталогом, использующего систему управления контентом, под ключ. Предоставление полного решения для вашего онлайн-проекта, включая дизайн, функционал и настройку.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Разработка сайта платного хостинга

    $400

    Требуется разработка сайта платного хостинга с полным циклом работ: от дизайна до программирования. Включает привязку шаблона с TemplateMonster, интеграцию с дилерской программой, проверку и регистрацию доменных имен, а также интеграцию панели управления и платежных систем.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Создание сайтов

    $100

    Предлагается разработка разнообразных сайтов «под ключ» с учетом всех требований. Заказ включает в себя полный процесс создания сайта, начиная от концепции и заканчивая запуском. Ожидается индивидуальный подход и внимание к деталям.

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Разработка корпоративного сайта

    $120

    Ищется специалист для разработки корпоративного сайта компании-интегратора IT систем. Необходимо создать 4-5 страниц с простым и технологичным дизайном, используя Flash. Обязательно знание английского языка и хорошие навыки работы в Photoshop. Креативный подход и развитая фантазия являются обязательными требованиями.

    PHP
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    21 год назад