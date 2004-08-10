Требуется разработка сайта по трудоустройству с полным набором атрибутов и корпоративными страницами. Обратите внимание на качество выполнения и соблюдение сроков, так как это станет основой для дальнейшего сотрудничества.
Клон tajhotels.com/
Те же возможности и функциональность
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