Необходимо создать сайт для продажи путевок гостиниц

Полуинформативный полукоммерческий ресурс

с одной стороны информация. Карты, описания, история и проч.

с другой стороны база данных предложений от гостиниц, с возможностью заказа путевок.

Так же у сайта должна быть вторая часть, где информацию о гостиницах могли бы вносить сами

владельцы частных гостиниц.

Система оплаты разумеется и полный пакет для е-коммерции