Требуется создать скрипт для автоматического сбора вакансий и резюме с сайта JOB.RU, а также для размещения новых объявлений. Скрипт должен иметь легкую настройку с использованием шаблонов, чтобы упростить процесс работы.
Гостиница
Необходимо создать сайт для продажи путевок гостиниц
Полуинформативный полукоммерческий ресурс
с одной стороны информация. Карты, описания, история и проч.
с другой стороны база данных предложений от гостиниц, с возможностью заказа путевок.
Так же у сайта должна быть вторая часть, где информацию о гостиницах могли бы вносить сами
владельцы частных гостиниц.
Система оплаты разумеется и полный пакет для е-коммерции
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт21 год назад
- $50
Необходимо создать дизайн портала моментальных лотерей, настроить скрипты для лотерей, аналогичные wm-loto.net, а также разработать flash и gif баннеры в размерах 468x60 и 100x100.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Необходимо создать или доработать движок виртуальной художественной галереи, предназначенной для нескольких десятков авторов. Включает регистрацию зрителей и возможность манипуляций с картинами. Доступ к образцу и администраторской панели можно получить на указанном сайте.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт21 год назад
- $12
Задача заключается в разработке автоматической системы раскрутки сайтов, аналогичной системе raskrutim.ru. Ожидается создание решения 'под ключ', которое будет эффективно продвигать сайты в интернете.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт21 год назад
- $12
Ищется разработчик для создания автоматической системы раскрутки сайтов, аналогичной raskrutim.ru. Проект включает создание сайтов «под ключ». Ожидается высокое качество и функциональность системы.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт21 год назад
- $1000
Требуются удаленные программисты и верстальщики для проекта по разработке сайта «под ключ». Программисты должны быть специалистами в Perl, SQL и Unix. Верстальщики должны иметь опыт работы в крупных дизайн-студиях, знать HTML, CSS и JavaScript. Опыт участия в крупных проектах будет преимуществом.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт21 год назад
Требуются удаленные программисты, верстальщики и дизайнеры для проекта по разработке сайтов под ключ. Программисты должны быть специалистами в Perl, SQL и Unix. Верстальщики должны хорошо знать HTML, CSS и специфику браузеров. Опыт работы в крупных проектах будет преимуществом.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт21 год назад
- $300
Требуется разработать скрипт инвестиционного фонда с качественным дизайном. Пользовательская часть включает регистрацию, пополнение счета, выбор программ инвестирования и вывод средств. Админ-панель должна иметь полную навигацию по пользователям, управление программами инвестирования и историю операций. Реализация предпочтительна на PHP и MySQL, но возможен выбор технологии разработчика.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Требуется разработать виртуальную картинную галерею для нескольких десятков авторов. Включить функцию регистрации зрителей и возможность сортировки картин по различным критериям. Проект должен быть выполнен под ключ, с учетом всех современных требований к функционалу и дизайну.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт21 год назад
- $250
Задача заключается в разработке веб-сайта с каталогом и другими разделами. Необходимо использовать существующий дизайн и верстку, акцент на программирование с применением системы управления контентом.Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт21 год назад