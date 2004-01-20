Гостиница

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок283 просмотра

Необходимо создать сайт для продажи путевок гостиниц

Полуинформативный полукоммерческий ресурс

с одной стороны информация. Карты, описания, история и проч.

с другой стороны база данных предложений от гостиниц, с возможностью заказа путевок.

Так же у сайта должна быть вторая часть, где информацию о гостиницах могли бы вносить сами

владельцы частных гостиниц.

Система оплаты разумеется и полный пакет для е-коммерции

21 год назад
hanze
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

sergeyK
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$300
31 день

Заявки фрилансеров

sergeyK
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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