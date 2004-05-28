Привет коллегам! Собираюсь продать самописаную веб-систему подобной биржы, для этого нужен сайт. Самому заниматься нет времени. Сайт нужен "под ключ" с дизайном, текстами и описанием функциональности системы. При удачном исходе проекта будут и другие.