Здравствуйте. У меня есть свой веб-журнал - http://webmix.ru, но вести журнал группой по 2-3 человека, как я убедился невыгодно. Однако, подобного типа журналы без полноценной редколлегии - не редкость. И я думаю, что многие из тех, кто читает данный текст состоят в подобной группе или знают о таких группах. Суть моего предложения заключается в следующем - создать полноценный веб-журнал.

Как это сделать?

- Во-первых, должно объединиться несколько команд авторов и разработчиков веб-журналов. (основная цель этого текста именно это) Пока есть только 3 человека, что конечно мало! Для успешной работы нужно от 10 и более активных авторов и еще разработчики.

- Во-вторых, сделать отдельный сайт для журнала. В том смысле, что у многих, у кого есть такие мелкие журналы, есть свои сайты и каждый, наверно, хочет разместить сайт у себя. Я предлагаю сделать общий сайт.

- В-третьих, выпускать журнал в формате PDF и грамотно оформить, сверстать. Я думаю, что дизайнеров среди редакторов таких журналов много так что проблем с дизайном, наверно, не возникнет.

Пока все, но это только ПРЕДЛОЖЕНИЕ, а не план.

Как зарабатывать деньги на таких журналах, я думаю, вы и сами знаете.

Так же есть идеи для названия - , и т. д. и т. п.

Нужны авторы, дизайнеры и т. д.