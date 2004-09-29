Бюджет - неопределен, указан лишь примерно - не обращайте особого внимания.

Сроки - тоже.

Но то и другое необходимо решить до 21, желательно 19 числа.

Задача:

Нужен сайт на котором пользователи зарегистрированные смогут просматривать потоковое видео. За определенную плату. Либо за фильм, либо за траффик, либо ещё коим-то образом. Для этого нужна будет статистика.

Необходимый софт и всё прочее - на выбор разработчика.

Желательно не отходить от "стандартов" де-факто.

В Вашем предложении обязательно должно быть указано

1) Цена (цену аренды сервера НЕ включайте)

2) Сроки

3) Стоимость проекта. Расписать необходимо достаточно четко: стоимость софта, работы, инсталляции, поддержки.

4) Необходимый софт и/или его цена.

5) Возможная производительность системы при разных конфигурациях.

Просьба обращаться только тем, кто реально осознает все аспекты задачи.