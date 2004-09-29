Ищем партнеров для разработки корпоративного сайта с функционалом: лента новостей, каталог продуктов, форма онлайн-заказа и форум. Стиль должен соответствовать корпоративному дизайну. Бюджет может быть увеличен в процессе обсуждения технического задания.
Сайт потокового видео. От начала и до конца.
Бюджет - неопределен, указан лишь примерно - не обращайте особого внимания.
Сроки - тоже.
Но то и другое необходимо решить до 21, желательно 19 числа.
Задача:
Нужен сайт на котором пользователи зарегистрированные смогут просматривать потоковое видео. За определенную плату. Либо за фильм, либо за траффик, либо ещё коим-то образом. Для этого нужна будет статистика.
Необходимый софт и всё прочее - на выбор разработчика.
Желательно не отходить от "стандартов" де-факто.
В Вашем предложении обязательно должно быть указано
1) Цена (цену аренды сервера НЕ включайте)
2) Сроки
3) Стоимость проекта. Расписать необходимо достаточно четко: стоимость софта, работы, инсталляции, поддержки.
4) Необходимый софт и/или его цена.
5) Возможная производительность системы при разных конфигурациях.
Просьба обращаться только тем, кто реально осознает все аспекты задачи.
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