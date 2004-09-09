Задача включает разработку сайтов «под ключ» с использованием 40-50 форм, наследуемых из 10-15 шаблонов. Проект должен предусматривать элементы портальной технологии, обеспечивая функциональность и интеграцию с системами, такими как RainbowPortal и DotNetNuke.
Промо сайт для продукции (scratch карты экспресс оплаты) v2
Необходимы _хорошие_идеи_ плюс вебдизайн для промо-сайта по prepaid картам
далее фирменный стиль и _рекламный_буклет_
компания Plastica.ru занимается изготовлением всех видов пластиковых карт. Для продвижения продукции необходимо выделить в отдельный проект направление по изготовлению scratch карт
требуется полная разработка проекта, включая информационное наполнение и адаптация контента под поисковики - соответственно потребуется продвижение сайта
Задачи (в порядке убывания важности):
1. привлечение новых клиентов (клиент должен попасть на сайт через поиск или рекламу и найти необходимую информацию о технологиях/видах карт и тп)
2. информация для заинтересованных лиц и текущих клиентов
3. имиджевый сайт компании
желательно/но не обязательно использование CMS NetCat 2.2
для грамотной разработки Вам потребуется исследовать рынок услуг по изготовлению карт/наших конкурентов
бюджет проекта необходимо будет согласовать дополнительно - "хорошие идеи" и качественную проработку вопроса мы с удвольствием поощрим
Бюджет проекта читать как 2-10К $
Уважаемые участники/разработчики, для проведения конкурса и выбора Вас в качестве исполнителя требуются более конкретные предложения с Вашей стороны. В данный момент поступают лишь "голословные" утверждения о Вас замечательных и Ваших супер возможностях... Не могу всем поверить на слово, тем более нередко налицо отсутствие опыта
Присылайте Ваши идеи по проекту/наброски и т.п. для того чтобы можно было увидеть "мысль/работу" и понять что Вы именно тот кого мы ищем. Меньше "воды" и больше дела.
Заявки фрилансеров
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