Необходимы _хорошие_идеи_ плюс вебдизайн для промо-сайта по prepaid картам

далее фирменный стиль и _рекламный_буклет_

компания Plastica.ru занимается изготовлением всех видов пластиковых карт. Для продвижения продукции необходимо выделить в отдельный проект направление по изготовлению scratch карт

требуется полная разработка проекта, включая информационное наполнение и адаптация контента под поисковики - соответственно потребуется продвижение сайта

Задачи (в порядке убывания важности):

1. привлечение новых клиентов (клиент должен попасть на сайт через поиск или рекламу и найти необходимую информацию о технологиях/видах карт и тп)

2. информация для заинтересованных лиц и текущих клиентов

3. имиджевый сайт компании

желательно/но не обязательно использование CMS NetCat 2.2

для грамотной разработки Вам потребуется исследовать рынок услуг по изготовлению карт/наших конкурентов

бюджет проекта необходимо будет согласовать дополнительно - "хорошие идеи" и качественную проработку вопроса мы с удвольствием поощрим

Бюджет проекта читать как 2-10К $

Уважаемые участники/разработчики, для проведения конкурса и выбора Вас в качестве исполнителя требуются более конкретные предложения с Вашей стороны. В данный момент поступают лишь "голословные" утверждения о Вас замечательных и Ваших супер возможностях... Не могу всем поверить на слово, тем более нередко налицо отсутствие опыта

Присылайте Ваши идеи по проекту/наброски и т.п. для того чтобы можно было увидеть "мысль/работу" и понять что Вы именно тот кого мы ищем. Меньше "воды" и больше дела.