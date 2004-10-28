Требуется конвертация скрипта на php в скрипт на c/c++ (tclsh?). Должен работать на всех *nux платформах. Обязательно подробное документирование. Скрипт: публикация новостей/показ новостей. Возможна загрузка файлов/картинок. Авторесайз картинок по параметрам. Админка. Лента новостей простейшая. Данные хранятся ...
- $50Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт19 лет назад
- $100
Помощь/работа с phpmailer нужна. И с e-mail вообще (опционально). Актуально - максимум до 18:00 17 декабря 2004г. Преамбула: Сейчас пишем скрипт мыльных рассылок, видимо правильно использовать phpmailer в качестве его части. Нужен человек который ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $500
Бюджет - неопределен, указан лишь примерно - не обращайте особого внимания. Сроки - тоже. Но то и другое необходимо решить до 21, желательно 19 числа. Задача: Нужен сайт на котором пользователи зарегистрированные смогут просматривать потоковое видео. За определенную плату. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $150
Короткое общее описание на английском (экспорт упомянутый делать не нужно). Срок исполнения - ориентировочно до 15 числа. Легкие изменения ТЗ - возможны. Для плохо разбирающихся в английском - коротко: скрипт событий/вечеринок, люди могут туда подавать заявки, есть срок ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $150
Требуется написать веб-дизайн, в красно-черно-серых-металлических тонах. Логотипы, "ориентировка" возможно будут предоставлены. Основное тех.задание - сделать не как все php-nuke. Нужно что-нибудь весьма уникальное и отличающееся. Тема должна быть отдана полностью, её использование ещё где-то будет запрещено. Желательно что ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт19 лет назад