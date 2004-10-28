Требуется написать веб-дизайн, в красно-черно-серых-металлических тонах. Логотипы, "ориентировка" возможно будут предоставлены. Основное тех.задание - сделать не как все php-nuke. Нужно что-нибудь весьма уникальное и отличающееся. Тема должна быть отдана полностью, её использование ещё где-то будет запрещено. Желательно что ...