Требуется написать веб-дизайн, в красно-черно-серых-металлических тонах.

Логотипы, "ориентировка" возможно будут предоставлены.

Основное тех.задание - сделать не как все php-nuke. Нужно что-нибудь весьма уникальное и отличающееся. Тема должна быть отдана полностью, её использование ещё где-то будет запрещено.

Желательно что бы Вы были способны "одеть" тему на php-nuke (интегрированный phpbb).

Наличие портфолио желательно.

Большая просьба к тем кто накачал много бесплатных тем или имеет доступ к платным сайтам - всё это пересмотрено и не годиться, нужен именно качественный и уникальный дизайн.