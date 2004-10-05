Требуется провести редизайн сайта http://www.affiliatenetwork.ru. Нужен легкий, функциональный и красивый дизайн с возможностью расширения меню. Предпочтение отдается творческим разработчикам с хорошим портфолио. Оплата поэтапная: 30% предоплата, 40% после тестовой версии, 30% по завершению. Условия по срокам выполнения и штрафам за задержки также оговариваются.
Дизайн для php-nuke
Требуется написать веб-дизайн, в красно-черно-серых-металлических тонах.
Логотипы, "ориентировка" возможно будут предоставлены.
Основное тех.задание - сделать не как все php-nuke. Нужно что-нибудь весьма уникальное и отличающееся. Тема должна быть отдана полностью, её использование ещё где-то будет запрещено.
Желательно что бы Вы были способны "одеть" тему на php-nuke (интегрированный phpbb).
Наличие портфолио желательно.
Большая просьба к тем кто накачал много бесплатных тем или имеет доступ к платным сайтам - всё это пересмотрено и не годиться, нужен именно качественный и уникальный дизайн.
Заявки фрилансеров
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