Требуется сделать редизайн сайта http://www.affiliatenetwork.ru Требуется легкий фунциональный и в тоже время красивый, запоминающийся дизайн. В дизайне должна быть предусмотрена возможность расширение меню внутри аккаунтов. Предрочтение в выборе разработчика будет отдано творческим людям, с хорошим вкусом и портфолио.

Схема работы по предоплате, первоначальный взнос 30%, после того как разработчик покажет тестовую версию мы проплатим еще 40%, остальные 30% после окончании работы.

Просьба оговаривать реальные сроки выполнения заказа, в случае задержки установленных вами сроков на неделю, мы заплатим на 10% меньше и будем удерживать по 1% от суммы заказа за каждый последующий день.

Оплата в Webmoney