Разработать дизайн главной страницы арт-сайта с легким стилем, а также нескольких внутренних страниц, отличающихся только одной картинкой. Сайт будет на 3 языках. Скрипты и наполнение не требуются.
Редизайн сайта
Требуется сделать редизайн сайта http://www.affiliatenetwork.ru Требуется легкий фунциональный и в тоже время красивый, запоминающийся дизайн. В дизайне должна быть предусмотрена возможность расширение меню внутри аккаунтов. Предрочтение в выборе разработчика будет отдано творческим людям, с хорошим вкусом и портфолио.
Схема работы по предоплате, первоначальный взнос 30%, после того как разработчик покажет тестовую версию мы проплатим еще 40%, остальные 30% после окончании работы.
Просьба оговаривать реальные сроки выполнения заказа, в случае задержки установленных вами сроков на неделю, мы заплатим на 10% меньше и будем удерживать по 1% от суммы заказа за каждый последующий день.
Оплата в Webmoney
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен21 год назад
- $3000
Требуется разработать уникальный дизайн для ролевой онлайн игры Pets Arena. Откройте сайт игры, создайте свой вариант дизайна и представьте его. Лучший дизайнер будет приглашен к дальнейшему сотрудничеству в проекте.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт21 год назад
- $15
Требуется переработать готовый PSD-темплейт, изменив все надписи на русском и английском языках. Возможно изменение шрифтов. Необходимо создать HTML-версию страниц с новым дизайном. Уточните свои навыки в работе с PSD и HTML.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт21 год назад
- $10
Требуется разработка современного и легкого дизайна для сайта www.rgata.ru. Необходимо предоставить не менее 3 вариантов оформления страницы. Шапка на 50% экрана по вертикали не требуется. Оценка будет критичной, оформление должно быть качественным и профессиональным.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт21 год назад
- $350
Ищем дизайнера для разработки сайтов. Возможна как удаленная работа, так и постоянное сотрудничество. Подходят профессионалы с опытом в веб-дизайне.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт21 год назад
Ищем Web Designer с опытом в разработке дизайна сайтов. Оплата обсуждается индивидуально. В резюме необходимо указать требования по заработной плате.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Требуется разработка дизайна сайта для конкурса красоты. Необходимо предоставить 2 мокапа в формате JPG, выполненных в Adobe Photoshop 8.0. Все PSD файлы должны быть переданы заказчику по завершении работы. Резка PSD и HTML кодинг будет выполняться разработчиком.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт21 год назад
- $25
Требуется разработать дизайн для биржи рекламных мест, включая главную страницу и шаблон внутренней страницы. Ожидается качественное исполнение и оригинальные идеи. Портфолио обязательно.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт21 год назад
- $30
Требуется редизайн сайта www.SITEWWW.ru с информативным и удобным стилем оформления. Обязательно использование авторской графики, включая иконки, иллюстрации и логотип. Необходимо сохранить существующие ссылки и добавить место для новых. Бюджет от $30 до $200 в зависимости от качества работы.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт20 лет назад
- $50
Разработайте дизайн для интернет-галереи, посвященной современному искусству. Требуется предоставить только графические элементы, без скриптов и программирования. Ожидается современный и привлекательный визуальный стиль.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт21 год назад