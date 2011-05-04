• Написание статей • Рерайт • Перевод • Поэзия и эссеистика • Редактура

Наполнение медиа-ресурса как приём пищи: если забить его мусором, не жди результата лучшего, чем опорожнение желудка. Я предлагаю пищу для гурманов, которые ценят своё время — оригинальные работы в указанные сроки.

Образование

• KIMEP (Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Planning) по специализации "Международная журналистика"/"Media Management" (Управление медиа организацией);

• Humboldt Universitaet zu Berlin: программа обмена (2010-2011).

Специализация

• Написание статей (в т.ч. коммерческих);

• Рерайт (с использованием немецкоязычных и англоязычных источников);

• Перевод (русский-английский и наоборот);

• Поэзия и эссеистика.

Опыт работы

• Trifle.Mag (электронный журнал): Главный редактор, верстальщик, журналист;

• KIMEP Pie (студенческий журнал): Литературный редактор, журналист.

Знание языков

• Свободный английский (сертификат IELTS 7.0);

• Разговорный немецкий (уровень B2-C1).