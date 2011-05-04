Наполнение медиа-ресурса как приём пищи: если забить его мусором, не жди результата лучшего, чем опорожнение желудка. Я предлагаю пищу для гурманов, которые ценят своё время — оригинальные работы в указанные сроки.
Образование
• KIMEP (Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Planning) по специализации "Международная журналистика"/"Media Management" (Управление медиа организацией);
• Humboldt Universitaet zu Berlin: программа обмена (2010-2011).
Специализация
• Написание статей (в т.ч. коммерческих);
• Рерайт (с использованием немецкоязычных и англоязычных источников);
• Перевод (русский-английский и наоборот);
• Поэзия и эссеистика.
Опыт работы
• Trifle.Mag (электронный журнал): Главный редактор, верстальщик, журналист;
• KIMEP Pie (студенческий журнал): Литературный редактор, журналист.
Знание языков
• Свободный английский (сертификат IELTS 7.0);
• Разговорный немецкий (уровень B2-C1).