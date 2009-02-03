juriy-w

Juriy Juriy juriy-w

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kos1k
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Разработка шаблона под DLE
Достоинства заказчика: - Предоставил всю необходимую информацию. - Понятно объяснил что нужно сделать/переделать то, чего не было в ТЗ, иногда скриншотами, что очень удобно. - Связь по договоренности без опозданий. - Оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Юрием. Рекомендую.
Шаблон к новостному разделу финансового портала. С поставленой задачей, Константин, справился хорошо. В оговоренное время всегда был на связи. Работу сдал вовремя. В процессе постановки ТЗ, собственно само задание было мной не четко сформулировано и несколько раз изменялось. Все изменениия не оговоренные ранее, Константин, вносил быстро, качественно и без лишних вопросов - что в свою очередь, очень удобно, если заказчик (например я) не является профессиональм составителем ТЗ. Рекомендую.
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