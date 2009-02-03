Шаблон к новостному разделу финансового портала. С поставленой задачей, Константин, справился хорошо. В оговоренное время всегда был на связи. Работу сдал вовремя. В процессе постановки ТЗ, собственно само задание было мной не четко сформулировано и несколько раз изменялось. Все изменениия не оговоренные ранее, Константин, вносил быстро, качественно и без лишних вопросов - что в свою очередь, очень удобно, если заказчик (например я) не является профессиональм составителем ТЗ. Рекомендую.