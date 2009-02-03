Достоинства заказчика:
- Предоставил всю необходимую информацию.
- Понятно объяснил что нужно сделать/переделать то, чего не было в ТЗ, иногда скриншотами, что очень удобно.
- Связь по договоренности без опозданий.
- Оплата без задержек.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Юрием. Рекомендую.
Шаблон к новостному разделу финансового портала.
С поставленой задачей, Константин, справился хорошо. В оговоренное время всегда был на связи. Работу сдал вовремя.
В процессе постановки ТЗ, собственно само задание было мной не четко сформулировано и несколько раз изменялось. Все изменениия не оговоренные ранее, Константин, вносил быстро, качественно и без лишних вопросов - что в свою очередь, очень удобно, если заказчик (например я) не является профессиональм составителем ТЗ.
Рекомендую.