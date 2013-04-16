Для архитектурной фирмы нужно составить РК в Диртеке , определить бюджет. Важно , чтобы фрилансер имел хороший опыт , желательно в данной сфере. Сотрудничество долгосрочное - пишите!
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Завершен
12 лет назад
Для архитектурной фирмы нужно составить РК в Диртеке , определить бюджет. Важно , чтобы фрилансер имел хороший опыт , желательно в данной сфере. Сотрудничество долгосрочное - пишите!
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