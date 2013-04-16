just1ce

Дмитрий just1ce

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создание РК в директ

    Для архитектурной фирмы нужно составить РК в Диртеке , определить бюджет. Важно , чтобы фрилансер имел хороший опыт , желательно в данной сфере. Сотрудничество долгосрочное - пишите!

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    $95

    Cайт: http://wifistyle.ru/aggregation/ ТЗ на логотип: - должен отображать сферу нашей деятельности (агрегирование интернет каналов — приоритет, про это есть на сайте); - цветовая гамма на усмотрение; ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Создание РК в директ
Спасибо!
Сделано все в оговоренные сроки, работой доволен на 100%. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$95
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа
Четкие требования, конструктивный диалог, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Самое лучшее предложение. Приятно было поработать!
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