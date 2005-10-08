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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
18 лет назад
Работу выполнил качественно и в срок. Планирую еще несколько работ ему поручить.
Ответный отзыв
Возникали некоторые разногласия по ходу разработки, но в целом сотрудничеством доволен. Платит вовремя.
$200
9 баллов
18 лет назад
Сделал в срок, и именно так как и было необходимо, полностью довлен результатом!
Ответный отзыв
Норм.
$300
10 баллов
18 лет назад
Работа сделана хорошо. И в приемлемые сроки.
Ответный отзыв
Норм.
$30
10 баллов
18 лет назад
Все было сделано четко, парень знает свое дело, работает быстро и держет слово, что в наши дни большая редкость... Рекомендую..
Ответный отзыв
В целом работой с заказчиком и оплатой доволен. Все, что было необходимо с его стороны, предоставлено. Оплата в срок.