k00djo

Евгений Рябинкин k00djo

 
38 летРоссия/Орел
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
gamesfuture
42 годаУкраина
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
Нужна програмка на С++ или Delphi
Работу выполнил качественно и в срок. Планирую еще несколько работ ему поручить.
Возникали некоторые разногласия по ходу разработки, но в целом сотрудничеством доволен. Платит вовремя.
Ответный отзыв
Souler
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$200
9 баллов
18 лет назад
Написание скрипта wap-магазина
Сделал в срок, и именно так как и было необходимо, полностью довлен результатом!
Норм.
Ответный отзыв
udjin
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$300
10 баллов
18 лет назад
Требуется талантливый PHP программист
Работа сделана хорошо. И в приемлемые сроки.
Норм.
Ответный отзыв
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
18 лет назад
PHPnuke
Все было сделано четко, парень знает свое дело, работает быстро и держет слово, что в наши дни большая редкость... Рекомендую..
В целом работой с заказчиком и оплатой доволен. Все, что было необходимо с его стороны, предоставлено. Оплата в срок.
Ответный отзыв