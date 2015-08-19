kamil_

Камиль Хамидуллин kamil_

 
37 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Опыт работы - с 2005 года.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
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  • Сделать 3 баннера для сайта

    Нужно сделать 3 баннера из существующих фотографий (надо будет наращивать фон с краев). На баннерах должен быть текст, необходимо подумать над его расположением, цветом и шрифтом.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Форма расчета (JavaScript) и форма отправки

    Нужно реализовать: 1) Форму расчета стоимости продукта (JavaScript + JSON). Логика простая - есть тип продукта и его вес. Пользователь выбирает тип, а потом вес продукта, по формулам рассчитывается стоимость. 2)  Форму отправки на e-mail с сайта на Битрикс

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта ЖКХ коттеджного поселка

    Уважаемые дизайнеры! Нужно нарисовать адаптивный дизайн сайта управляющей компании коттеджного поселка. Не сайт коттеджного поселка с рекламными целями, а сайт, через который жители поселка могут входить в личный кабинет. Работа будет делиться на два этапа: 1) Нарисовать эскиз главной ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
benk94
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Сделать 3 баннера для сайта
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата!
Все хорошо
Ответный отзыв
renex
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Форма расчета (JavaScript) и форма отправки
Четко поставленная задача, деловое общение, своевременная оплата! Рекомендую!
Евгений быстро и качественно выполнил работу, спасибо!
Ответный отзыв
xeond
Иван 
28 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$110
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта ЖКХ коттеджного поселка
Отличный заказчик и интересный проект. Рекомендую!
все ок
Ответный отзыв
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Доработка логотипа
Все прошло отлично, рекомендую! =)
Вовремя и то, что надо. Спасибо!
Ответный отзыв