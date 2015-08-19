Есть три фотографии одного и того же человека на три разных камеры. Ракурс почти одинаковый. Нужно поставить их в ряд и убрать небольшие "шероховатости".
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Нужно сделать 3 баннера из существующих фотографий (надо будет наращивать фон с краев). На баннерах должен быть текст, необходимо подумать над его расположением, цветом и шрифтом.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Уважаемые дизайнеры! Нужно нарисовать адаптивный дизайн сайта управляющей компании коттеджного поселка. Не сайт коттеджного поселка с рекламными целями, а сайт, через который жители поселка могут входить в личный кабинет. Работа будет делиться на два этапа: 1) Нарисовать эскиз главной ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо вписать в логотип две буквы. Или предложить что-нибудь интересное. Подробности в личкеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад