kamodd

Егор kamodd

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать карикатуру/шарж

    Требуется человек, которые бы смог рисовать шаржи для публикации в финансовом отчете (журнале). Ниже прилагается описание рисунка, на основе которого мы бы выбрали лучший и предложили сотрудничество с нашей компанией. Задание: Рейтинговое ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн визитки для сервиса по ремонту МАКбуков

    $50

    Нужен дизайн двусторонней визитки, который смело можно отдавать в печать. Нужен логотип на одной стороне визитки: 1. Яблоко Apple с пластырем/заштопанное/ваш вариант 2. Яблоко с червяком и птицей вытаскивающей ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

kokalola
Ирина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Дизайн визитки для сервиса по ремонту МАКбуков
Очень приятно работать с Егором! Интересный заказ, четкие комментарии и пожелания, своевременная оплата. Рекомендую всем фрилансерам!
Заказывал дизайн визиток поздно вечером, первый макет был уже утром следующего дня. Очень доволен работой. Преимущества: 1. Оперативность! 2. Профессионализм! 3. Соблюдение всех нюансов задания! 4. Оптимальное соотношение цена-качество! Рекомендую!
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