$150
Сроков сжатых нет, бюджет до 10 тысяч рублей. 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.1. Точное название: Пицца Ким/ Pizza Kim Ким – это просто игра слов ...
Логотипы и Знаки38 заявок
Закрыт
10 лет назад
Сроков сжатых нет, бюджет до 10 тысяч рублей. 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.1. Точное название: Пицца Ким/ Pizza Kim Ким – это просто игра слов ...
Требуется человек, которые бы смог рисовать шаржи для публикации в финансовом отчете (журнале). Ниже прилагается описание рисунка, на основе которого мы бы выбрали лучший и предложили сотрудничество с нашей компанией. Задание: Рейтинговое ...
Нужен дизайн двусторонней визитки, который смело можно отдавать в печать. Нужен логотип на одной стороне визитки: 1. Яблоко Apple с пластырем/заштопанное/ваш вариант 2. Яблоко с червяком и птицей вытаскивающей ...