kantemirov

Макс kantemirov

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Пишу интересные, уникальные и "вкусные" тексты.

Приветствую всех, кто зашел на мою страницу.

Меня зовут Макс.

Я - историк, кандидат наук, работаю в университете.

В свободное время занимаюсь копирайтингом, поскольку нравится писать хорошие, интересные и уникальные тексты.

Еще нравится видеть благодарность заказчика, который получил именно такую статью, какую хотел.

Образно говоря, я превращаю желания и стремления заказчика в уникальную и грамотную статью, которая будет интересна для всех читателей. 

В копирайтинге уже несколько лет, умею писать статьи не только по своему профилю (исторические и смежные им дисциплины), но так же и выполнять коммерческие заказы (сео-копирайтинг, рекламные тексты, и т.д.).

На этом ресурсе совсем недавно, и хочу сделать здесь хорошую репутацию.

Обращайтесь, и мы вместе поработаем над Вашими заказами. 

P.S.  В день пишу около 10-12 тыс. знаков.

С вычиткой и правкой законченных текстов, разумеется.

Оплата - вебмани, киви, скрилл, пейпал.

Рабочее время - с 7 утра до 17 вечера (по московскому времени). 

Все необходимые способы связи.

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Отзывы заказчиков

mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Написать тексты на сайт SEO-агентства
Прекрасные продающие тексты с погружением в тематику. Рекомендую!
Превосходный заказчик - четкое техническое задание и ясное понимание конечного результата. Приятно было поработать вместе!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Описание для сайта
Был рад сотрудничеству. Хороший автор. Рекомендую всем!
Приятно было поработать вместе. Рекомендую всем!
Ответный отзыв