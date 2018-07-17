Приветствую всех, кто зашел на мою страницу.
Меня зовут Макс.
Я - историк, кандидат наук, работаю в университете.
В свободное время занимаюсь копирайтингом, поскольку нравится писать хорошие, интересные и уникальные тексты.
Еще нравится видеть благодарность заказчика, который получил именно такую статью, какую хотел.
Образно говоря, я превращаю желания и стремления заказчика в уникальную и грамотную статью, которая будет интересна для всех читателей.
В копирайтинге уже несколько лет, умею писать статьи не только по своему профилю (исторические и смежные им дисциплины), но так же и выполнять коммерческие заказы (сео-копирайтинг, рекламные тексты, и т.д.).
На этом ресурсе совсем недавно, и хочу сделать здесь хорошую репутацию.
Обращайтесь, и мы вместе поработаем над Вашими заказами.
P.S. В день пишу около 10-12 тыс. знаков.
С вычиткой и правкой законченных текстов, разумеется.
Оплата - вебмани, киви, скрилл, пейпал.
Рабочее время - с 7 утра до 17 вечера (по московскому времени).
Все необходимые способы связи.