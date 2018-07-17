Пишу интересные, уникальные и "вкусные" тексты.

Приветствую всех, кто зашел на мою страницу.

Меня зовут Макс.

Я - историк, кандидат наук, работаю в университете.

В свободное время занимаюсь копирайтингом, поскольку нравится писать хорошие, интересные и уникальные тексты.

Еще нравится видеть благодарность заказчика, который получил именно такую статью, какую хотел.

Образно говоря, я превращаю желания и стремления заказчика в уникальную и грамотную статью, которая будет интересна для всех читателей.

В копирайтинге уже несколько лет, умею писать статьи не только по своему профилю (исторические и смежные им дисциплины), но так же и выполнять коммерческие заказы (сео-копирайтинг, рекламные тексты, и т.д.).

На этом ресурсе совсем недавно, и хочу сделать здесь хорошую репутацию.

Обращайтесь, и мы вместе поработаем над Вашими заказами.

P.S. В день пишу около 10-12 тыс. знаков.

С вычиткой и правкой законченных текстов, разумеется.

Оплата - вебмани, киви, скрилл, пейпал.

Рабочее время - с 7 утра до 17 вечера (по московскому времени).

Все необходимые способы связи.