karabas

Герман karabas

 
54 годаУкраина/Северодонецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

ISP

  • Программный комплекс по приему внутренних платежей

    Проект: Программный комплекс по приему внутренних платежей через платежный терминал. Срок реализации: Определяется разработчиком. Стоимость внедрения: Предлагается разработчиком. Задачи проекта: 1. Создание программного комплекса для приема внутренних платежей. 2. Организация совместной работы системы внутренних платежей и одной из платежных систем ...

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    Закрыт
    16 лет назад