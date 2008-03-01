Проект: Программный комплекс по приему внутренних платежей через платежный терминал. Срок реализации: Определяется разработчиком. Стоимость внедрения: Предлагается разработчиком. Задачи проекта: 1. Создание программного комплекса для приема внутренних платежей. 2. Организация совместной работы системы внутренних платежей и одной из платежных систем ...