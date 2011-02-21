karetnikov

Необходимо к статичному HTML-сайту присоединить модуль каталога товаров (иерархический список товаров, карточка товара, картинка, описание, цена). Каталог товаров должен обновляться автоматически с настраиваемым интервалом из YML-файла. При этом существующая структура сайта и содержимое должны остаться ...