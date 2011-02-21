karetnikov

Копирайтинг или качественный рерайтинг. 10 статей по 3000-5000 знаков для специализированного интернет-магазина. ТЗ в приложении
Копирайтинг12 заявок
Закрыт
14 лет назад
Копирайтинг или качественный рерайтинг. 10 статей по 3000-5000 знаков для специализированного интернет-магазина. ТЗ в приложении
6 статей на тему "торговые весы" для специализированного интернет-магазина. копирайтинг или качественный рерайтинг. ТЗ в приложении
Необходимо к статичному HTML-сайту присоединить модуль каталога товаров (иерархический список товаров, карточка товара, картинка, описание, цена). Каталог товаров должен обновляться автоматически с настраиваемым интервалом из YML-файла. При этом существующая структура сайта и содержимое должны остаться ...