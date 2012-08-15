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Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на своей страничке:)
Я занимаюсь графическим дизайном, основные сферы моей деятельности:
Логотипы
Фирменный стиль
Дизайн различной полиграфической продукции
Дизайн упаковки
Очень люблю свою работу. Мои главные принципы при выполнении заказов: предоставление нескольких вариантов, поиск оптимального решения, внимание к деталям, соблюдение сроков.
Буду рада сотрудничеству!
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Портфолио
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Верстка полиграфии
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Фирменный стиль
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