Качественно. Быстро. Достойно.

Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на своей страничке:)

Я занимаюсь графическим дизайном, основные сферы моей деятельности:

Логотипы

Фирменный стиль

Дизайн различной полиграфической продукции

Дизайн упаковки

Очень люблю свою работу. Мои главные принципы при выполнении заказов: предоставление нескольких вариантов, поиск оптимального решения, внимание к деталям, соблюдение сроков.

Буду рада сотрудничеству!