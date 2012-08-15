kate-do

Екатерина kate-do

 
38 летРоссия/Белгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Качественно. Быстро. Достойно.

Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на своей страничке:)

Я занимаюсь графическим дизайном, основные сферы моей деятельности:

Логотипы

Фирменный стиль

Дизайн различной полиграфической продукции

Дизайн упаковки

Очень люблю свою работу. Мои главные принципы при выполнении заказов: предоставление нескольких вариантов, поиск оптимального решения, внимание к деталям, соблюдение сроков.

Буду рада сотрудничеству!

Дизайн упаковки
Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $40
от 5 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга