katerynarain

Екатерина katerynarain

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Рисунок/ Графика/ Дизайн сайтов/ HandMade

Выполню заказы по созданию дизайна сайта,  визиток, баннеров и графики. 

  • Большой опыт коллажирования в Adobe Photoshop;
  • Рисование от руки (в частности, высшее художественное образование)
  • Работа в тесном сотрудничестве с заказчиком;
  • Творческий подход к поставленным задачам;
  • Выполнение работы в срок.

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
#114
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $10от 3 дней
#594
Дизайн сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
#1096