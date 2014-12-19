Рисунок/ Графика/ Дизайн сайтов/ HandMade
Выполню заказы по созданию дизайна сайта, визиток, баннеров и графики.
- Большой опыт коллажирования в Adobe Photoshop;
- Рисование от руки (в частности, высшее художественное образование)
- Работа в тесном сотрудничестве с заказчиком;
- Творческий подход к поставленным задачам;
- Выполнение работы в срок.
Портфолио
- Диплом участника322 просмотра
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
#114
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $10от 3 дней
#594
Дизайн сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
#1096