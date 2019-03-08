Ваш идеальный сайт зарождается здесь!
Ответственно подхожу к каждому заданию, реализуя свой творческий потенциал.
Навыки:
- Веб-дизайн;
- Photoshop;
- Адаптивная верстка & Frontend ( HTML, CSS, Bootstrap);
- Landing-page с нуля.
ВАМ ПОВЕЗЛО! Обратившись ко мне, Вы получаете 100%-ную отдачу, постоянную связь и, как следствие, контроль выполнения заказа на любом его этапе. Буду рада знакомству ;)
Портфолио
- Wayup Fest372 просмотра
- Tamtime218 просмотров
- Wayup Pay234 просмотра
- Hex-technologies177 просмотров
- Wayup Travel218 просмотров
- Dengins124 просмотра
- DeNovoGroup233 просмотра
- Banderolka135 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $20от 5 часов
#3749