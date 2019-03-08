Ваш идеальный сайт зарождается здесь!

Ответственно подхожу к каждому заданию, реализуя свой творческий потенциал.

Навыки:

- Веб-дизайн;

- Photoshop;

- Адаптивная верстка & Frontend ( HTML, CSS, Bootstrap);

- Landing-page с нуля.

ВАМ ПОВЕЗЛО! Обратившись ко мне, Вы получаете 100%-ную отдачу, постоянную связь и, как следствие, контроль выполнения заказа на любом его этапе. Буду рада знакомству ;)