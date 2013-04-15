katusa

Екатерина katusa

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

В 2009 году закончила Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. Имею высшее филологическое образование. В 2011 году закончила Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. Имею степень магистра в области международных отношений. Большой опыт написания работ по филологии, лингвистике, истории, политологии. Опыт работы преподавателем английского языка 7 лет.

Качественно и в срок выполняю переводы преимущественно художественной направленности. Опыт работы переводчиком 3 года. Отзывы https://www.free-lance.ru/users/katusa/

Отзывы заказчиков

diplomstu
Руслан 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Дипломная работа
Екатерина справилась с дипломной, не смотря на сложности.
Все хорошо
Ответный отзыв
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)
$20
10 баллов
11 лет назад
Дипломная работа бакалавр
Все отлично! Спасибо за работу! Все вовремя сделано и качественно. Всегда на связи.
Приятно работать с Николаем! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Диплом педагогика, младш. школьники: пpoeкт. дeят.
Спасибо, Екатерина, за оперативные правки и быстрое исполнение заказа!
Сергей, спасибо Вам большое за сотрудничество!!!
Ответный отзыв
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Дипломная - истopия Япoнии
Ответственный исполнитель и приятный в общении человек
Очень благодарна Владимиру за очередной успешный проект! Прекрасный заказчик!
Ответный отзыв
oksanga80
Оксана 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Диплом. История
Работа выполнена быстро и качественно! Замечательный исполнитель!
Оксана замечательный заказчик! Всегда на связи, своевременная оплата!
Ответный отзыв
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
8 отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $4
от 2 дней
нет рейтинга