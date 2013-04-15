В 2009 году закончила Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. Имею высшее филологическое образование. В 2011 году закончила Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. Имею степень магистра в области международных отношений. Большой опыт написания работ по филологии, лингвистике, истории, политологии. Опыт работы преподавателем английского языка 7 лет.
Качественно и в срок выполняю переводы преимущественно художественной направленности. Опыт работы переводчиком 3 года. Отзывы https://www.free-lance.ru/users/katusa/
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Портфолио
- Дипломная работа по лингвистике1162 просмотра
- Германия после второй мировой войны16577 просмотров
- Описание коктейлей718 просмотров
- Список литературы на иностранном языке3129 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Екатерина справилась с дипломной, не смотря на сложности.
Ответный отзыв
Все хорошо
$20
10 баллов
11 лет назад
Все отлично! Спасибо за работу! Все вовремя сделано и качественно. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Приятно работать с Николаем! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо, Екатерина, за оперативные правки и быстрое исполнение заказа!
Ответный отзыв
Сергей, спасибо Вам большое за сотрудничество!!!
$150
10 баллов
12 лет назад
Ответственный исполнитель и приятный в общении человек
Ответный отзыв
Очень благодарна Владимиру за очередной успешный проект! Прекрасный заказчик!
$70
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно! Замечательный исполнитель!
Ответный отзыв
Оксана замечательный заказчик! Всегда на связи, своевременная оплата!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
8 отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $4
от 2 дней
нет рейтинга