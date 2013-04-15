В 2009 году закончила Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. Имею высшее филологическое образование. В 2011 году закончила Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. Имею степень магистра в области международных отношений. Большой опыт написания работ по филологии, лингвистике, истории, политологии. Опыт работы преподавателем английского языка 7 лет.

Качественно и в срок выполняю переводы преимущественно художественной направленности. Опыт работы переводчиком 3 года. Отзывы https://www.free-lance.ru/users/katusa/