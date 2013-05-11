Необходимо собрать в анимации 15-20 секундный ролик, построенный на основе видеоколлажирования и анимации типографики. Подробный сториборд находится во вложении Всю статическую графику, видео футажи и фоновый трек мы предоставляем. ...
- Анимация13 заявокЗакрыт6 лет назад
привет! задача заключается в том, чтобы отделить от хромакея персонажей в приблизительно 30 видео и 10 статических кадрах по ссылке находится пример видео: https://drive.google.com/file/d/1Xyg-NM8jEX8QHW-Q9UuKnhoxaVQXO7QE/view?usp=sharing видео снималось на ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать ряд небольших доработок по трем сайтам на Yii2. 1. https://happyold.com.ua В разделе "Календарь" добавляем возможность одному событию (одной карточке события) присваивать периодичность: раз в неделю (каждую среду), ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В прикрепленном архиве все материалы по проекту Задача заключается в следующем: Есть чертежи дверей в векторе (на картинке example.png показано, как они выглядят). Таких чертежей порядка 180. Но стоит отметить, что ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищу человека, который сможет быстро разобраться с сайтом на Umbraco и оперативно вносить изменения. Цены оговаривается после получения информации по объему работ, на данном этапе нужно просто найти такого человека.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Существует каталог дверей в виде чертежей (чертежи есть в векторе). Таких чертежей около 150-200. Необходимо для каждой из этих моделей, которые сейчас в виде чертежей, наложить текстуры, для каждого чертежа порядка 15 текстур. Для каждой ...3D-графика8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать иллюстрации для сайта. Примером может служить сайт http://www.spokespedicabs.com/ Стилистика подобная, объем и принцип иллюстраций тоже приблизительно такой же. Необходимы лишь иллюстрации, без анимации. Интересуют цена и сроки.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать приложение для планшетов и телефонов по IOS и Android. Дизайн делаем мы сами. Меню Страница меню, которая будет выезжать слева. В меню будет список основных страниц. ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать приложение длля Facebook. Дизайн делаем мы. Интересует программинг. Суть приложения: Приложение создается для того, что бы создать вирусный эффект привлечения новых клиентов Принцип работы: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать мобильное приложение для сайта, который, по сути, представляет из себя каталог товаров, контентные разделы и некоторыое личное пространство для пользователей. Во вложение краткое описание функционала Интересует ориентирововчные ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт12 лет назад
Tсть проект на разработку трех приложений для Facebook Примеры похожих двух: http://www.facebook.com/wunderman.ru/app_419394361439897 http://www.facebook.com/wunderman.ru/app_274537382646095 третье - по функционалу будет практически схожим с стандартным приложением "Мероприятия". ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Интересует стоимость и сроки разработки приложения для android следующей механики: Приложения для считывания и погашения акционных сертификатов. Преимущество разработчику, который в портфолио имеет любого вида сканер: штрих-кодов или QR-кодов. ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт12 лет назад
Описание приложения преведено выше. Интересуют стоимость и сроки. Приложение по определению диеты Внешний вид: - приложение должно содержать тематику здорового питания (фотографии фруктов - овощей и т.п.) - все кнопки в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
В проекте (сайте) около 25 типовых страниц. Некоторые из них отличаются между собой не существенно. Нужен верстальщик с опытом, уверенный в своих силах. По срокам хотелось бы ориентироваться на 4 дня. По стоимости - 20 ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт12 лет назад