kaws

Алексей kaws

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
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  • Моушн дизайн для 15-20 секундного ролика с элементами коллажирования

    Необходимо собрать в анимации 15-20 секундный ролик, построенный на основе видеоколлажирования и анимации типографики.  Подробный сториборд находится во вложении  Всю статическую графику, видео футажи и фоновый трек мы предоставляем.   ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Кеинг 30 кадров видео (2-4 секунды каждый) и 10 статических кадров

    привет! задача заключается в том, чтобы отделить от хромакея персонажей в приблизительно 30 видео и 10 статических кадрах по ссылке находится пример видео: https://drive.google.com/file/d/1Xyg-NM8jEX8QHW-Q9UuKnhoxaVQXO7QE/view?usp=sharing видео снималось на ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка функционала трех сайтов, сделанных на Yii2

    Необходимо сделать ряд небольших доработок по трем сайтам на Yii2. 1. https://happyold.com.ua В разделе "Календарь" добавляем возможность одному событию (одной карточке события) присваивать периодичность: раз в неделю (каждую среду), ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наложение текстуры на чертеж объекта

    В прикрепленном архиве все материалы по проекту Задача заключается в следующем: Есть чертежи дверей в векторе (на картинке example.png показано, как они выглядят). Таких чертежей порядка 180. Но стоит отметить, что ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен Umbraco-прогер

    Ищу человека, который сможет быстро разобраться с сайтом на Umbraco и оперативно вносить изменения. Цены оговаривается после получения информации по объему работ, на данном этапе нужно просто найти такого человека.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наложение текстур на чертежи дверей

    Существует каталог дверей в виде чертежей (чертежи есть в векторе). Таких чертежей около 150-200. Необходимо для каждой из этих моделей, которые сейчас в виде чертежей, наложить текстуры, для каждого чертежа порядка 15 текстур. Для каждой ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Flat-иллюстрации для сайта

    Необходимо сделать иллюстрации для сайта. Примером может служить сайт http://www.spokespedicabs.com/ Стилистика подобная, объем и принцип иллюстраций тоже приблизительно такой же. Необходимы лишь иллюстрации, без анимации. Интересуют цена и сроки.

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка приложения для Facebook

    Необходимо разработать приложение длля Facebook. Дизайн делаем мы. Интересует программинг. Суть приложения: Приложение создается для того, что бы создать вирусный эффект привлечения новых клиентов Принцип работы: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка мобильного приложения для инт-магазина

    Необходимо разработать мобильное приложение для сайта, который, по сути, представляет из себя каталог товаров, контентные разделы и некоторыое личное пространство для пользователей. Во вложение краткое описание функционала Интересует ориентирововчные ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание приложения для Facebook

    Tсть проект на разработку трех приложений для Facebook Примеры похожих двух: http://www.facebook.com/wunderman.ru/app_419394361439897 http://www.facebook.com/wunderman.ru/app_274537382646095 третье - по функционалу будет практически схожим с стандартным приложением "Мероприятия". ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложения под Android

    Добрый день. Интересует стоимость и сроки разработки приложения для android следующей механики: Приложения для считывания и погашения акционных сертификатов. Преимущество разработчику, который в портфолио имеет любого вида сканер: штрих-кодов или QR-кодов. ...

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание приложения для Facebook

    Описание приложения преведено выше. Интересуют стоимость и сроки. Приложение по определению диеты Внешний вид: - приложение должно содержать тематику здорового питания (фотографии фруктов - овощей и т.п.) - все кнопки в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо заверстать проект, около 25 тип. стран.

    В проекте (сайте) около 25 типовых страниц. Некоторые из них отличаются между собой не существенно. Нужен верстальщик с опытом, уверенный в своих силах. По срокам хотелось бы ориентироваться на 4 дня. По стоимости - 20 ...

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

lelya_kosh
Ольга 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
2 года назад
Наложение текстуры на чертеж объекта
Все отлично!
результатом доволен. все качественно и в срок.
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