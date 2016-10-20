Требуется создать макет логотипа с шрифтом Helvetica bold. Итоговые файлы должны быть предоставлены в форматах emb, dst, cdr и jpg. Обратите внимание на точное воспроизведение логотипа.
- Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3D-макет уличной таблички размером 40х60 см с барельефом горы и текстом. Толщина таблички 3 см, из которых 2 см отведены под рельеф. Макет должен быть готов для печати на 3D-принтере или вырезания на ЧПУ. Исполнитель должен иметь возможность официального оформления оплаты.3D-графика3 заявкиЗакрыт4 года назад
Выполнить модель колонны по оговоренному референсу3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется фото сайт на самописной CMS сделанный на заказ, но очень сыро и со множеством багов. Периодически всплывали какие-то баги, я заказывал их исправление, и исправление одних багов вызывало другие. Сейчас нужно заменить текущий ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт о фотографии на самописной CMS. В нём галереи с фотографиями. В админке есть спец-раздел для создания приватных галерей. Админ создает галерею, закачивает в неё фотки и назначает пароль. Пользователь вбивает пароль на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Существует сайт с галереями фотографий, при клике по которым открывается слайдшоу. Скрипт этого слайдшоу написан таким образом, что блокировщики рекламы его блокируют, т.е. воспринимают рекламой. Нужно исправить это, чтобы сайт полноценно работал в броузерах где ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Предлагаю ознакомиться с предыдущим заданием. Нужно исправить баги, которые остались после его выполнения. 1. Оптимизация загрузки фотографий в слайдшоу. Сейчас фото может прорисовываться сверху вниз долго, как бывает в тормознутых галереях. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно повторить слайдшоу с сайта http://beam.zackarias.com/index и интегрировать в сайт с самописной системой на php. моменты: 1. слайдшоу - это то, что возникает когда тыкнешь любое фото в галерее. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад