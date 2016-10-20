kazibo

Казбек kazibo

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Pomornik
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Выполнить модель колонны по оговоренному референсу
Интереснейший проект и доброжелательный заказчик. Безусловно с удовольствием продолжу сотрудничество и, естественно, рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок. Так же, Константин, помог советами и доп.материалами в проекте. Буду обращаться ещё
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JediDev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработать сайт
ТЗ было поставлено четко, оплата пришла сразу по завершению, даже в большем объеме чем договаривались изначально. Рекомендую.
Владимир оказался третьим исполнителем одного и того же проекта. И к счастью для меня оказался последним, т.е. тем кто справился с ним легко, быстро и четко. Рекомендую, буду еще обращаться
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ArtDon
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Создать слайдшоу и интегрировать в существующий сайт
PHP
Грамотно составленное задание, своевременная оплата, четкие Коментарии, по сути и грамотное тестирование с качественно сделанными скриншотами и видео багов с точным описанием. Однозначно советую!
Возможности у Артёма явно мощные. Не решаемых задач для него не оказывалось. Единственный минус - это коммуникация. Похоже фриланс - это хобби, которым он занимается только в свободное время.
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