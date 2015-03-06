Нужно сделать из отсканированных изображений макеты для печати в типографии ( размер игральных карт,10x7)
Верстка полиграфии10 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно сделать из отсканированных изображений макеты для печати в типографии ( размер игральных карт,10x7)
Нужно изготовить. Недорого.
Полное текстовое наполнение сайта-описание деятельности,описание услуг,описание преимуществ и т.д.
Здравствуйте! Нужен сайт сантехник+электрик(частный мастер).
Добрый день,уважаемые дизайнеры! Требуется логотип - Центр Психологической Помощи и Развития ГАРМОНИЯ Деятельность: групповая и индивидуальная терапия,тренинги,семейное,детское консультирование и пр.