Требуется внедрить ряд новых функций в онлайн конcтруктор КBИ3ов: 1. Разработка функционала ветвления вопросов 2. Функционал уведомлений о заявках в мессенджеры 3. Оптимизация структуры хранения информации о пользователях в базе данных. 4. Расширение функционала статистики сервиса. Двигаемся итеративно, оплата после ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
Ищу контент-менеджера на длительное сотрудничество, проектов много, работы тоже. Пример корректно добавленного города: http://meharossii.ru/kirov/malina.html Нужно добавлять и оформлять всё так же [b]красиво и полно[/b]. Тексты писать не нужно, их нужно искать в интернете на других сайтах. На сайте реализована ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $120
Всё четко по ТЗ Предлагайте цену.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Исходники: 1. Свёрстанные страницы сайта 2. ТЗ на админку Требуется запрограммировать админскую панель и логику работы всех элементов на сайте в соответствии с приложенным ТЗ. Я не определился с вопросом: [i]НА КАКОЙ CMS РЕАЛИЗОВЫВАТЬ? [/i] [b]В Ваших заявках жду информацию: [/b] 1. Предложения, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Я написал максимально подробное ТЗ. Сроки обговариваем заранее, комфортные Вам.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать страницу сайта с адаптивной вёрсткой на сетке бутстрап. https://pp.vk.me/c630116/v630116495/8504/A185BDUdtRo.jpg Макет в psd предоставлю. В своей заявке [b]сразу же пишите цену[/b], за которую вы выполните такую работу. P.S. [b]Задание тестовое, наше интернет-агентство ищет фрилансера на постоянное сотрудничество. [/b]Если ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад