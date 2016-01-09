Ищу контент-менеджера на длительное сотрудничество, проектов много, работы тоже. Пример корректно добавленного города: http://meharossii.ru/kirov/malina.html Нужно добавлять и оформлять всё так же [b]красиво и полно[/b]. Тексты писать не нужно, их нужно искать в интернете на других сайтах. На сайте реализована ...