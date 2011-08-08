PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, верстка
Стаж работы общий: ~ 5 лет.
Стаж работы Web-программистом: > 3 лет. Работа в компании DvaCom. Последние реализованные проекты:
http://www.megadom.info/ и др.
Во всех проектах степень участия: верстка, создание эксклюзивных модулей для административной области (админ. область написана самостоятельно), в соответствии с требованиями проекта, создание страниц основного сайта (вывод материалов).
Знание: HTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP, MySQL, AdobePhotoshop
Контакты:
E-mail: [email protected]
ICQ: 342715033
P.S. Познать нужно все... Что сделано человеком...
Портфолио
- «Элитная парфюмерия»175 просмотров