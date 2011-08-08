PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, верстка

Стаж работы общий: ~ 5 лет.

Стаж работы Web-программистом: > 3 лет. Работа в компании DvaCom. Последние реализованные проекты:

http://www.gem.net.ua

http://www.twr-ua.org

http://www.fdm.net.ua

http://mfc.net.ua

http://fininvest.com.ua

http://lemurano.com.ua

http://rek-time.com.ua

http://sigma.com.ua

http://i-cart.com.ua

http://estetica.com.ua

http://mario.com.ua

http://www.svit-kvitiv.com.ua

http://www.mom.dn.ua

http://www.setcom.net.ua

http://ametisttour.com.ua

http://cartel.net.ua

http://onyxclub.com.ua

http://produktonline.de

http://www.vip-plaza.ru

http://www.pvstudio.com.ua

http://lzkm.ru/

http://www.exluziv.com.ua/

http://www.megadom.info/ и др.

Во всех проектах степень участия: верстка, создание эксклюзивных модулей для административной области (админ. область написана самостоятельно), в соответствии с требованиями проекта, создание страниц основного сайта (вывод материалов).

Знание: HTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP, MySQL, AdobePhotoshop

Контакты:

E-mail: [email protected]

ICQ: 342715033

P.S. Познать нужно все... Что сделано человеком...