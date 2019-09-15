Логотипы, верстка, иконки. Недорого и со вкусом. Обращайтесь.
Занимаюсь разработкой логотипов любых форм и фактур. Верстаю визитки, флаеры, баннеры и плакаты. Готов к взаимному сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обложка журнала Forgot175 просмотров
- Рекламный плакат скульптора Gehard Demetz131 просмотр
- Логотип Эхо153 просмотра
- Логотип Зонт131 просмотр
- Логотип Hollow Team117 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $20от 4 часов
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$1/час
от $4от 4 часов
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $12от 4 часов
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$3/час
от $12от 4 часов
нет рейтинга