kernelandrew

На сайте есть несколько ролей пользователей. Необходимо для 1 из ролей отображать только 1 страницу в iframe, и кнопку выхода из админки. (сайт написан на RoR)
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
8 лет назад
На сайте есть несколько ролей пользователей. Необходимо для 1 из ролей отображать только 1 страницу в iframe, и кнопку выхода из админки. (сайт написан на RoR)
Необходимо доработать проект http://tula.foxunion.ru Сами правки: http://tula.foxunion.ru/pravki.docx либо в PDF: http://tula.foxunion.ru/pravki.pdf Очень важные сроки (необходимо закончить до понедельника)
Необходимо доработать вёрстку сайта http://tula.foxunion.ru согласно списку правок по документу. Очень важна скорость работы.