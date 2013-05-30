Верстальщик. Подхожу серьезно ко всем проектам.
Верстка HTML5, CSS3, Javascript/jQuery, bootstrap.
Ответственно отношусь к проектам, нацелена на качественный результат. Учитываю все пожелания.
Могу верстать в шаблонах django, php.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Bootstrap
Была поставлена задача: сверстать одну страницу по PSD-макету с использованием twitter bootstrap. Сказать, что Оксана с ней справилась - значит не сказать ничего. Работа была выполнена за 1 день, код чистый (даже не требуются комментарии), всё валидно, а главное, responsive. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую на 100%.