khazhieva

Оксана khazhieva

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Верстальщик. Подхожу серьезно ко всем проектам.

Верстка HTML5, CSS3, Javascript/jQuery, bootstrap.

Ответственно отношусь к проектам, нацелена на качественный результат. Учитываю все пожелания.

Могу верстать в шаблонах django, php.

Отзывы заказчиков

zetta81
Ольга 
43 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Вёрстка lending page с использованием twitter boot
Bootstrap
Была поставлена задача: сверстать одну страницу по PSD-макету с использованием twitter bootstrap. Сказать, что Оксана с ней справилась - значит не сказать ничего. Работа была выполнена за 1 день, код чистый (даже не требуются комментарии), всё валидно, а главное, responsive. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую на 100%.