Была поставлена задача: сверстать одну страницу по PSD-макету с использованием twitter bootstrap. Сказать, что Оксана с ней справилась - значит не сказать ничего. Работа была выполнена за 1 день, код чистый (даже не требуются комментарии), всё валидно, а главное, responsive. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую на 100%.