Нужно расширение на joomla 1.5 для создания xml-feed для яндекса. возможно, устроит любая альтернатива, главная задача- это получение самого xml-фида для нескольких сайтов про недвижимость.
Поисковые системы (SEO)нет заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужно расширение на joomla 1.5 для создания xml-feed для яндекса. возможно, устроит любая альтернатива, главная задача- это получение самого xml-фида для нескольких сайтов про недвижимость.
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