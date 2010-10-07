Добрый день! Нужно грамотно перевести с английского на русский достаточно много статей по игре Старкарафт 2. Разумеется, стоит браться, только если вы знакомы с локализацией игры и этой областью в целом. Жду предложений.
- Переводы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день! В логотипе в верхнем левом углу должны обыгрываться Pro и Guide. Ограничение только по высоте - максимально 94 pix. Баннер width 900px, height 100px, который вы можете посмотреть на всех остальных страницах (синий с текстом ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Добрый день! Для сайта по игре, нужно лого вписывающийся в концепцию уже готового сайта высота 94 pixels (должно фигурировать название). Еще одно фоновое лого для остальных страниц width 900px, height 100px.Логотипы и Знаки12 исполнителейЗакрыт13 лет назад
Написание шаблона для оплаты (кнопки) закрытого контента на сайте. С автоматическим добавлением оплатившего в пользователи.Корзина на сайте не нужна. Клиент нажимает на кнопку оплаты (с фиксированными параметрами). Его кидает на сайт оплаты. После успешной оплаты ему ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Написание шаблона для оплаты (кнопки) закрытого контента на сайте. С автоматическим добавлением оплатившего в пользователи.Корзина на сайте не нужна. Клиент нажимает на кнопку оплаты (с фиксированными параметрами). Его кидает на сайт оплаты. После успешной оплаты ему ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад