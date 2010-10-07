kikoti

Денис kikoti

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод статей по игре

    Добрый день! Нужно грамотно перевести с английского на русский достаточно много статей по игре Старкарафт 2. Разумеется, стоит браться, только если вы знакомы с локализацией игры и этой областью в целом. Жду предложений.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Лого и баннер для проекта по sc2

    $50

    Добрый день! В логотипе в верхнем левом углу должны обыгрываться Pro и Guide. Ограничение только по высоте - максимально 94 pix. Баннер width 900px, height 100px, который вы можете посмотреть на всех остальных страницах (синий с текстом ...

    Тексты для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Logo для сайта

    $50

    Добрый день! Для сайта по игре, нужно лого вписывающийся в концепцию уже готового сайта высота 94 pixels (должно фигурировать название). Еще одно фоновое лого для остальных страниц width 900px, height 100px.

    Логотипы и Знаки12 исполнителей
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка под Worldpress 3.0.1

    Написание шаблона для оплаты (кнопки) закрытого контента на сайте. С автоматическим добавлением оплатившего в пользователи.Корзина на сайте не нужна. Клиент нажимает на кнопку оплаты (с фиксированными параметрами). Его кидает на сайт оплаты. После успешной оплаты ему ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка модуля для Worldpress 3.0.1

    Написание шаблона для оплаты (кнопки) закрытого контента на сайте. С автоматическим добавлением оплатившего в пользователи.Корзина на сайте не нужна. Клиент нажимает на кнопку оплаты (с фиксированными параметрами). Его кидает на сайт оплаты. После успешной оплаты ему ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Oles1984
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Лого и баннер для проекта по sc2
С Денисом работать очень приятно- он честный, отзывчивый работодатель. С ним легко найти общий язык и достигнуть взаимопонимания. Удачи!
Олесь сделал самое главное – почувствовал направление движения. Он сразу уловил стиль сайта и отобразил его в своей работе, с легкостью, мастерски и быстро исполнив все пожелания заказчика. С ним приятно работать! Так держать!
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