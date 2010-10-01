Разработка модуля для Worldpress 3.0.1

Написание шаблона для оплаты (кнопки) закрытого контента на сайте. С автоматическим добавлением оплатившего в пользователи.Корзина на сайте не нужна.

Клиент нажимает на кнопку оплаты (с фиксированными параметрами). Его кидает на сайт оплаты. После успешной оплаты ему дают ссылку на его вновь с генерированный аккаунт (mail и пароль) и дублируют на его почту.

Интересует долгое и успешное сотрудничество. Юридическая и организационная сторона дела за мной. От вас только техническая. Интересуют webmoney, яндекс.деньги, робокасса и т.п.

Жду предложений.