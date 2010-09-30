Сверстать страницу интернет магазина

$15
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка217 просмотров
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Необходимо сверстать страницу интернет магазина.

Важно: знание движка shopos.

Макет предоставляю.

Приоритет для жителей Украины.

13 лет назад
Bevlad
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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