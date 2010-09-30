Сверстать страницу интернет магазина

Суть проблемы: Virtuemart по умолчанию переименовывает ВСЕ новые добавляемые картинки товаров. Что плохо сказывается на индексации сайта при поиске по картинкам в поисковиках. Нужно сделать так, чтобы добавляемые картинки товаров сохранялись в первозданном виде. То есть если ...