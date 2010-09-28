Шаблон для PHPShop

Нужно сделать интернет-магазин на движке Joomla или Drupal. Дизайн и вопросы по дизайну придумывать не нужно, вся работа будет вестись по готовым детальным макетам интернет-страниц. Нужен грамотный и ответственный специалист. Нужны верстка шаблонов, программирование шаблонов. Магазин будет ...