Создание интернет-магазина

Необходимо сделать шаблон для Prestashop! Сейчас PrestaShop 1.3.6 Условия и оплата при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интернет-магазин на движке Joomla или Drupal.
Дизайн и вопросы по дизайну придумывать не нужно, вся работа будет вестись по готовым детальным макетам интернет-страниц.
Нужен грамотный и ответственный специалист.
Нужны верстка шаблонов, программирование шаблонов.
Магазин будет с платежными системами, многоязычен, иметь личный кабинет для покупателя.
Более конкретное представление - в файле (только для представления функциональности сайта).
Жду ваши предложения по ценам и срокам.
Спасибо.
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