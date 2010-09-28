Создание интернет-магазина

Нужно сделать интернет-магазин на движке Joomla или Drupal.

Дизайн и вопросы по дизайну придумывать не нужно, вся работа будет вестись по готовым детальным макетам интернет-страниц.

Нужен грамотный и ответственный специалист.

Нужны верстка шаблонов, программирование шаблонов.

Магазин будет с платежными системами, многоязычен, иметь личный кабинет для покупателя.

Более конкретное представление - в файле (только для представления функциональности сайта).

Жду ваши предложения по ценам и срокам.

Спасибо.