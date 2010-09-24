Доработка интернет-магазина

Имеется в наличии: интернет-магазин www.paintium.ru на собственном движке. Разработан новый дизайн магазина.

Нужно: а) перевести магазин с новым дизайном на готовую CMS; б) договориться о дальнейшей технической поддержке, в случае необходимости.

В случае успешного выполнения проекта практически сразу после его окончания возможен новый, несколько более сложный проект с другим интернет-магазином.

Рассматриваются кандидаты, имеющие реальный опыт работы именно с интернет-магазином.