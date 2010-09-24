Создание шаблона импорта товаров csv для Joomla

Есть работающий сайт на вордпрессе (сверстан, тема установлена). В нем есть магазин, который работает не слишком корректно. Задача – сделать магазин с вложенностью категорий товаров (2-3 уровня), нормальную обработку заказов и помочь с настройкой оплаты. Сделать нужно ...