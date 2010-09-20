Нужен интернет магазин + импорт товаров с иностранного магазина.

Либо писать с 0, либо на базе какой либо CMS.

Техническое задание разбито на 3 этапа(прикреплено в приложениях)

В них более сжато описаны цели и задачи, которые предстоят решить и соответственно реализовать, воплотить в жизнь :)

Предпочтительная CMS: DataLife Engine

Возможны и другие CMS, если вы считаете что они более подходят под данные цели.

Приветствуется опыт работы с иностранными интернет магазинами.

Указывайте пожалуйста цены и сроки за данную работу, естественно после ознакомления с ТЗ