Приветствую, необходимо обновить версии vam shop в нескольких проектах. + доработать парочку боксов по моему заданию. пожалуйста сообщите свои расценки из расчета в час или из расчета обновления скажем с версии 1.57 до последней. буду рад постоянному сотрудничеству.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен интернет магазин + импорт товаров с иностранного магазина.
Либо писать с 0, либо на базе какой либо CMS.
Техническое задание разбито на 3 этапа(прикреплено в приложениях)
В них более сжато описаны цели и задачи, которые предстоят решить и соответственно реализовать, воплотить в жизнь :)
Предпочтительная CMS: DataLife Engine
Возможны и другие CMS, если вы считаете что они более подходят под данные цели.
Приветствуется опыт работы с иностранными интернет магазинами.
Указывайте пожалуйста цены и сроки за данную работу, естественно после ознакомления с ТЗ
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