Установка и настройка компонентов Joomla CMS.

Нужно разработать интернет-магазин под ключ или логику без дизайна и верстки. Каталог товаров и фильтры такие же как на сайте sst.by Основные требования: 1. Импорт-экспорт товаров/остатков из XLS 2. Выгрузка товаров для Яндекс.Маркет 3. SEO: ЧПУ, ручное или автоматическое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по Joomla CMS.
Версия Joomla 1.5.
Нужно:
Установка и настройка компонентов позволяющих осуществлять:
1. Импорт и экспорт товаров из/в базу.
2.Выкачивать и закачивать прайс.
Интернет-магазин topkniga.com.ua
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