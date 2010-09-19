Требуется интернет-магазин.

Хотелось бы знать сколько будет стоить такой вывод подробного описания товара... ну конечно чтоб выборка по цвету передавалась в корзину как свойства товара...(цвет стен не нужен) http://www.33dodo.ru/goods.php?id=190 Joomla 1.5.18+virtuemart 1.1.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача. Интернет-магазин по продаже электроинструмента, садового оборудования, хозяйственных товаров и подобной продукции. За основу разработки брался этот магазин www.vseinstrumenti.ru Есть дизайн (и все исходники по нему) и были начаты работы, но по ряду причин проект был остановлен. www.anymaster.ru Сверстать и развернуть интернет-магазин. Пожелания в ТЗ (обязательно ознакомтесь с ним).
P.S. Прилагаю файлы.
1. Своего рода ТЗ.
2. Дизайн главной страницы (в нем будут небольшие доработки)
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