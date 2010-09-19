Требуется интернет-магазин.

Задача. Интернет-магазин по продаже электроинструмента, садового оборудования, хозяйственных товаров и подобной продукции. За основу разработки брался этот магазин www.vseinstrumenti.ru Есть дизайн (и все исходники по нему) и были начаты работы, но по ряду причин проект был остановлен. www.anymaster.ru Сверстать и развернуть интернет-магазин. Пожелания в ТЗ (обязательно ознакомтесь с ним).

P.S. Прилагаю файлы.

1. Своего рода ТЗ.

2. Дизайн главной страницы (в нем будут небольшие доработки)