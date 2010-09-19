Нужна помощь по магазинам системы ShopXML.

— Дизайн есть! — Верстка есть! — Требуется только внедрение и доработка системы управления Интернет-магазином. ! не joomla, не самописная CMS ! Интернет-магазин по функционалу, внешнему виду аналогичный Интернет-магазину www.citilink.ru, не будет только аукционов и ...