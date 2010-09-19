Нужен программист для решения несложных задач на Вамшопе. Подробности в личке. Оплата вебмани. skype: axdes.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь по магазинам системы ShopXML.
скорее, консультация по технической составляющей:
- какой движок магазина выбрать и как его связать с системой
- плюсы/минусы движков (магазинов)
- вопросы по кастомизации (магазинов)
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