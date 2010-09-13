Интернет-магазин: внедрение системы управления.

— Дизайн есть!

— Верстка есть!

— Требуется только внедрение и доработка системы управления Интернет-магазином.

! не joomla, не самописная CMS !

Интернет-магазин по функционалу, внешнему виду аналогичный Интернет-магазину www.citilink.ru, не будет только аукционов и конфигуратора с форумом.

Описание:

— Функционал в точности как на этом сайте;

— Особенно фильтры в правой колонке. Желательно только чтобы была возможность выбора нескольких критериев в одном параметре фильтра.

— Возможность интеграции каким-либо способом с 1С:Управление торговлей и первоначальное наполнение из 1С товарами и картинками.

Требования к исполнителю: обязательно наличие успешно реализованных и работающих проектов на предлагаемой системе управления.

Предложение должно содержать:

— Ссылки на созданные Интернет-магазины;

— Предлагаемая CMS;

— Стоимость работы;

— Срок исполнения;

— Желаемая форма оплаты;

PS: Просьба студии и агентство с огромной наценкой не обращаться. Прошу высылать конкретные предложения только от фрилансеров – конечных исполнителей. Личные сообщения и по не рассматриваю, только если вы не хотите открыть какую-либо тайное.